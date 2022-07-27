Минобороны сообщило о поражении батарей РСЗО «Ураган» и «Град» на Украине

Минобороны России заявило о поражении батарей РСЗО «Ураган» и «Град» на Украине

За минувшие сутки российские войска поразили батарею реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» и артиллерийскую батарею гаубиц «Гиацинт-Б» в районе Дзержинска, а также батарею РСЗО «Град» в районе Балбасовки. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, также были поражены два артиллерийских взвода гаубиц «Мста-Б» и пять взводов орудий Д-30 в районах Отрадовка, Дзержинск, Новгородское, Водяное, Константиновка, Курахово и Георгиевка Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее в Минобороны России сообщили, что Воздушно-космическими силами (ВКС) страны были нанесены удары по пунктам дислокации солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Николаева. В результате уничтожены до 200 военнослужащих, добавили в ведомстве.

Кроме того, в результате огневого поражения удалось полностью уничтожить одну из рот 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Артемовска, подчеркнули в Минобороны.

