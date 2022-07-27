Раскрыты подробности отношений 17-летней россиянки с подозреваемым в ее убийстве

Знакомый убитой девушки из Новосибирска рассказал о ее жалобах на побои в отношениях

Убитая в Новосибирске 17-летняя девушка долгое время встречалась с подозреваемым в преступлении 27-летним мужчиной. У них случались ссоры, и молодой человек регулярно поднимал руку на свою возлюбленную, рассказал знакомый пары Константин. Подробности об их отношениях он раскрыл в разговоре с «Лентой.ру».

17-летняя девушка и 27-летний мужчина долгое время встречались, но расстались около полутора месяцев назад. По словам Константина, молодой человек не хотел с этим мириться и пытался вернуть возлюбленную. Девушка же наотрез отказалась продолжать отношения.

После этого у подозреваемого в убийстве начались проблемы с наркотиками, утверждает собеседник «Ленты.ру».

«Он недавно начал увлекаться мефедроном и чуть не отъехал в больницу. Не буду утверждать, но, скорее всего, у него поплыл мозг, и от ревности он решил не церемониться и совершил убийство», — предположил он.

В чем была причина расставания Константин точно не знает, но, по его словам, мужчина неоднократно избивал возлюбленную. Саму жертву он описывает как ничем не выделяющуюся девушку без вредных привычек. При этом она жаловалась, жаловалась, что молодой человек ее «избивал и душил то ли в порыве страсти, то ли ревности».

Самого 27-летнего задержанного нельзя назвать агрессивным, добавил его знакомый.

Бывало, выпивал, но на людей не кидался, вел себя в меру прилично. Никто из общих знакомых и не подозревал, что он устроит поножовщину Константин знакомый пары

При этом Константин вспомнил один настораживающий момент из поведения молодого человека. «Мой знакомый, который часто с ним выпивал и проводил время, неоднократно замечал за ним такие слова: "я в натуре ее убью когда-нибудь". Это не дословно, но близко к сути», — поделился он.

Подозреваемого в убийстве 17-летней девушки в Новосибирске задержали правоохранители. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК).

Позже ведомство опубликовало кадры допроса мужчины, на котором он признается в содеянном.

Ранее в Сети было распространено видео с видеорегистратора автомобиля, на котором молодой человек догоняет девушку и наносит ей множество ударов ножом.