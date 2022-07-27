Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Раскрыты подробности отношений 17-летней россиянки с подозреваемым в ее убийстве

Знакомый убитой девушки из Новосибирска рассказал о ее жалобах на побои в отношениях

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Убитая в Новосибирске 17-летняя девушка долгое время встречалась с подозреваемым в преступлении 27-летним мужчиной. У них случались ссоры, и молодой человек регулярно поднимал руку на свою возлюбленную, рассказал знакомый пары Константин. Подробности об их отношениях он раскрыл в разговоре с «Лентой.ру».

17-летняя девушка и 27-летний мужчина долгое время встречались, но расстались около полутора месяцев назад. По словам Константина, молодой человек не хотел с этим мириться и пытался вернуть возлюбленную. Девушка же наотрез отказалась продолжать отношения.

После этого у подозреваемого в убийстве начались проблемы с наркотиками, утверждает собеседник «Ленты.ру».

«Он недавно начал увлекаться мефедроном и чуть не отъехал в больницу. Не буду утверждать, но, скорее всего, у него поплыл мозг, и от ревности он решил не церемониться и совершил убийство», — предположил он.

Материалы по теме:
Россиянин убил друга из-за сигареты
Россиянин убил друга из-за сигареты
26 июля 2022
Появились подробности о подозреваемом в жестоком убийстве 17-летней россиянки
Появились подробности о подозреваемом в жестоком убийстве 17-летней россиянки
Сегодня

В чем была причина расставания Константин точно не знает, но, по его словам, мужчина неоднократно избивал возлюбленную. Саму жертву он описывает как ничем не выделяющуюся девушку без вредных привычек. При этом она жаловалась, жаловалась, что молодой человек ее «избивал и душил то ли в порыве страсти, то ли ревности».

Самого 27-летнего задержанного нельзя назвать агрессивным, добавил его знакомый.

Бывало, выпивал, но на людей не кидался, вел себя в меру прилично. Никто из общих знакомых и не подозревал, что он устроит поножовщину

Константинзнакомый пары

При этом Константин вспомнил один настораживающий момент из поведения молодого человека. «Мой знакомый, который часто с ним выпивал и проводил время, неоднократно замечал за ним такие слова: "я в натуре ее убью когда-нибудь". Это не дословно, но близко к сути», — поделился он.

Подозреваемого в убийстве 17-летней девушки в Новосибирске задержали правоохранители. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК).

Позже ведомство опубликовало кадры допроса мужчины, на котором он признается в содеянном.

Ранее в Сети было распространено видео с видеорегистратора автомобиля, на котором молодой человек догоняет девушку и наносит ей множество ударов ножом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Сметанина
Обсудить
Последние новости
Китай отреагировал на призыв США к санкциям против Пекина за покупку нефти из РФ
Россиянам покажут рекламу отечественных товаров на госденьги
Россиянам назвали самые необычные услуги на любимом курорте богачей
Раскрыты подробности отношений 17-летней россиянки с подозреваемым в ее убийстве
Тренера детской спортшколы в России задержали по подозрению в педофилии
Мужчина за бесценок купил на барахолке картину знаменитого художника
Итальянский покупатель «Газпрома» сообщил о сокращении поставок
МЧС экстренно предупредило о ливне с грозой в Москве
В Москве выявили максимальное с февраля число заражений коронавирусом
Народная милиция ДНР сообщила о подавлении двух огневых точек ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.