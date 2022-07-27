LSM: в Латвии предсказали выборочное отопление в больницах зимой из-за цены энергоресурсов

Медицинские учреждения Латвии могут перейти на выборочное отопление помещений, предсказал глава Латвийского общества больниц Евгений Калейс. Об этом сообщается в материале LSM.

«Мы однозначно будем отапливать реанимации и интенсивные терапии, детские отделения, родильные отделения, а все остальное отопление может быть снижено, чтобы снизить расходы на его оплату», — сказал Калейс.

По его словам, из-за нехватки финансовых средств больницам придется думать, сколько раз кормить пациентов. Помимо этого, следует решить вопрос работы оборудования, которое потребляет много электроэнергии. В частности, Калейс выделил магниторезонансные исследования и компьютерную томографию.