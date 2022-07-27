Москва отреагировала на возможный запрет российских паспортов на Украине

МИД России раскритиковал уголовную ответственность за российский паспорт на Украине

Запрет на получение российского паспорта гражданам Украины может свидетельствовать о том, что на Украине не соблюдаются права человека. Так инициативу украинских властей раскритиковали в министерстве иностранных дел (МИД) России, сообщает ТАСС.

«Если Киев введет уголовную ответственность за получение паспорта России, это вновь подтвердит, что Украина далека от соблюдения прав человека», — заявили в ведомстве.

Впервые о разработке законопроекта, который бы предусматривал уголовную ответственность за получение российского паспорта, на Украине рассказали 20 июля. Позже стало известно, что этот документ будет грозить наказанием от штрафа и до 15 лет тюрьмы.