Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Кремле обвинили власти Молдавии в насаждении антироссийской повестки

Песков заявил, что власти Молдавии методично насаждают антироссийскую повестку

Фото: Алексей Никольский / Reuters

Власти Молдавии методично насаждают антироссийскую повестку. С таким обвинением выступил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, слова которого передает РИА Новости.

По его словам, в Кремле наблюдают за тем, как нынешнее руководство республики продвигает идею об «эфемерной угрозе» со стороны России. Песков подчеркнул, что Кишинев делает все для дистанцирования от взаимоотношений с Москвой политическими методами.

Ранее сенатор Совфеда Алексей Пушков заявил, что реальная угроза для Молдавии кроется в намерениях президента республики Майи Санду превратить страну в провинцию Румынии. Он подчеркнул, что Приднестровье, судя по настроениям его граждан, не намерено идти по этому пути.

21 июля заместитель начальника главного штаба Сухопутных войск России Игорь Сокоренко заявил, что Молдавия мешает новым поставкам техники и другого оборудования для российских миротворцев в Приднестровье. По его словам, помехи создаются из расчета на износ уже имеющегося у военных снаряжения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Группа Little Big отменила концерты в России
Раскрыта стоимость самой дешевой квартиры для аренды в Москве
Зеленский вновь пригласил Штайнмайера на Украину
Лавров обвинил Запад в торможении зерновой сделки
Терапевт предупредила некоторых людей о риске внезапной смерти из-за спорта
Глава UFC объяснил выбор соперника для Петра Яна
На Украине урежут зарплату полицейским в регионах без боевых действий
Американские оборонные компании заявили о дефиците запчастей
В Херсоне заявили о восстановлении Антоновского моста
Сергей Пускепалис раскритиковал отказывающихся рожать женщин
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.