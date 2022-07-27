В Кремле обвинили власти Молдавии в насаждении антироссийской повестки

Песков заявил, что власти Молдавии методично насаждают антироссийскую повестку

Власти Молдавии методично насаждают антироссийскую повестку. С таким обвинением выступил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, слова которого передает РИА Новости.

По его словам, в Кремле наблюдают за тем, как нынешнее руководство республики продвигает идею об «эфемерной угрозе» со стороны России. Песков подчеркнул, что Кишинев делает все для дистанцирования от взаимоотношений с Москвой политическими методами.

Ранее сенатор Совфеда Алексей Пушков заявил, что реальная угроза для Молдавии кроется в намерениях президента республики Майи Санду превратить страну в провинцию Румынии. Он подчеркнул, что Приднестровье, судя по настроениям его граждан, не намерено идти по этому пути.

21 июля заместитель начальника главного штаба Сухопутных войск России Игорь Сокоренко заявил, что Молдавия мешает новым поставкам техники и другого оборудования для российских миротворцев в Приднестровье. По его словам, помехи создаются из расчета на износ уже имеющегося у военных снаряжения.