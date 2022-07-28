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Футболист пожаловался на вымогательства со стороны «Барселоны»

Футболист Френки де Йонг остался недоволен требованием «Барселоны» снизить зарплату

Фото: Ricardo Larreina / Global Look Press

Нидерландский полузащитник Френки де Йонг остался недоволен поставленными руководством «Барселоны» условиями по контракту. Об этом сообщает AS.

По информации источника, каталонцы во главе с тренером Хави требуют от 25-летнего футболиста пойти на значительное понижение зарплаты, чтобы остаться в команде. Отмечается, что вместо 12 миллионов евро в год после уплаты налогов он будет получать семь. Сторона де Йонга выступает категорически против и считает, что «Барселона» совершает вымогательство.

Хавбек перешел в «Барселону» в июле 2019 года. Стоимость трансфера составила 75 миллионов евро. В составе команды де Йонг стал обладателем Кубка Испании.

25 июля Хави попросил руководство команды вернуть аргентинского нападающего Лионеля Месси. Тренер обратился к президенту сине-гранатовых Жоану Лапорте. Он посчитал, что возвращение Месси поможет восстановлению клуба в экономическом и спортивном плане.

Анастасия Борисова
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