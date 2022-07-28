Футболист пожаловался на вымогательства со стороны «Барселоны»

Футболист Френки де Йонг остался недоволен требованием «Барселоны» снизить зарплату

Нидерландский полузащитник Френки де Йонг остался недоволен поставленными руководством «Барселоны» условиями по контракту. Об этом сообщает AS.

По информации источника, каталонцы во главе с тренером Хави требуют от 25-летнего футболиста пойти на значительное понижение зарплаты, чтобы остаться в команде. Отмечается, что вместо 12 миллионов евро в год после уплаты налогов он будет получать семь. Сторона де Йонга выступает категорически против и считает, что «Барселона» совершает вымогательство.

Хавбек перешел в «Барселону» в июле 2019 года. Стоимость трансфера составила 75 миллионов евро. В составе команды де Йонг стал обладателем Кубка Испании.

25 июля Хави попросил руководство команды вернуть аргентинского нападающего Лионеля Месси. Тренер обратился к президенту сине-гранатовых Жоану Лапорте. Он посчитал, что возвращение Месси поможет восстановлению клуба в экономическом и спортивном плане.