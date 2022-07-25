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Хави попросил руководство «Барселоны» вернуть Месси

Хави попросил президента «Барселоны» вернуть Месси, когда у него закончится контракт с ПСЖ
Лионель Месси

Лионель Месси. Фото: Marc Gonzalez Aloma / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес попросил руководство команды вернуть аргентинского нападающего Лионеля Месси. Об этом сообщает Sport.es.

Хави обратился к президенту сине-гранатовых Жоану Лапорте. Тренер считает, что возвращение Месси поможет восстановлению клуба в экономическом и спортивном плане. Отмечается, что Хави предложил подписать контракт с игроком после того, как у аргентинца закончится соглашение с «Пари Сен-Жермен».

24 июля Лапорта заявил, что 35-летний форвард может вернуться в каталонский клуб. «Думаю, история Месси и "Барселоны" еще не закончилась. Она все еще открыта, и мы должны сделать так, чтобы все окончилось красивее. Как президент "Барселоны", я чувствую себя в долгу перед Месси», — поделился он.

Месси перешел в ПСЖ в августе 2021 года на правах свободного агента. Контракт с французской командой рассчитан до 2023 года. Минувший сезон стал для него дебютным вне «Барселоны», за которую он выступал на протяжении всей карьеры. В составе каталонцев форвард десять раз выиграл чемпионат Испании и четырежды завоевывал кубок Лиги чемпионов.

Дарья Коршунова
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