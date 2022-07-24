В «Барселоне» оценили шансы на возвращение Месси в клуб

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что Лионель Месси может вернуться в клуб

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта оценил шансы на возвращение нападающего Лионеля Месси в клуб. Его слова приводит журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Лапорта выразил мнение, что 35-летний аргентинец, выступающий за «Пари Сен-Жермен», может вернуться в каталонский клуб. «Думаю, история Месси и "Барселоны" еще не закончилась. Она все еще открыта, и мы должны сделать так, чтобы все окончилось красивее. Как президент "Барселоны", я чувствую себя в долгу перед Месси», — заявил он.

Ранее сообщалось, что приглашение Месси принесло ПСЖ около 700 миллионов евро. Отмечалось, что появление форварда в команде поспособствовало заключению клубом новых спонсорских контрактов с десятью компаниями. Также на 40 процентов вырос спрос на атрибутику, а билеты на домашние матчи стали лучше продаваться.

Месси перешел в ПСЖ в августе 2021 года на правах свободного агента. Минувший сезон стал для него дебютным вне «Барселоны», за которую он выступал всю карьеру. В составе каталонцев форвард десять раз выиграл чемпионат Испании и четырежды завоевывал кубок Лиги чемпионов.