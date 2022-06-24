Прибыль ПСЖ от приглашения Месси подсчитали

ПСЖ заработал 700 миллионов евро благодаря приглашению нападающего Лионеля Месси

Приглашение аргентинского форварда Лионеля Месси принесло ПСЖ около 700 миллионов евро. Прибыль парижан подсчитала газета The Sun.

Сумма сложилась благодаря доходам из нескольких источников. Во-первых, появление Месси в команде поспособствовало заключению клубом новых спонсорских контрактов с десятью компаниями. Во-вторых, после трансфера аргентинца на 40 процентов вырос спрос на атрибутику ПСЖ. Кроме того, парижане стали продавать больше билетов на домашние матчи. Аналитики связывают это с популярностью Месси.

22 июня президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи оценил выступление Месси в минувшем сезоне, который стал для него дебютным во Франции. Функционер признал, что первый год нападающего в новой команде был не лучшим в его карьере.

Месси присоединился к ПСЖ в августе 2021-го. Минувший сезон стал для него дебютным вне «Барселоны», за которую он выступал всю карьеру. В составе каталонцев форвард десять раз выиграл чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.