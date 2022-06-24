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Спорт

Прибыль ПСЖ от приглашения Месси подсчитали

ПСЖ заработал 700 миллионов евро благодаря приглашению нападающего Лионеля Месси

Фото: globallookpress.com

Приглашение аргентинского форварда Лионеля Месси принесло ПСЖ около 700 миллионов евро. Прибыль парижан подсчитала газета The Sun.

Сумма сложилась благодаря доходам из нескольких источников. Во-первых, появление Месси в команде поспособствовало заключению клубом новых спонсорских контрактов с десятью компаниями. Во-вторых, после трансфера аргентинца на 40 процентов вырос спрос на атрибутику ПСЖ. Кроме того, парижане стали продавать больше билетов на домашние матчи. Аналитики связывают это с популярностью Месси.

22 июня президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи оценил выступление Месси в минувшем сезоне, который стал для него дебютным во Франции. Функционер признал, что первый год нападающего в новой команде был не лучшим в его карьере.

Месси присоединился к ПСЖ в августе 2021-го. Минувший сезон стал для него дебютным вне «Барселоны», за которую он выступал всю карьеру. В составе каталонцев форвард десять раз выиграл чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

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