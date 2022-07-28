В «Фенербахче» отреагировали на скандирование имени Путина своими фанатами

«Фенербахче» отказался нести ответственность за скандирование имени Путина своими фанатами

В турецком «Фенербахче» отреагировали на скандирование имени президента России Владимира Путина своими фанатами на матче квалификации Лиги чемпионов против киевского «Динамо». Заявление доступно на сайте клуба.

В заявлении «Фенербахче» осуждаются действия отдельных фанатов, который выкрикивали имя Путина во время матча с украинской командой. Вместе с тем, турецкий клуб отказался нести за это ответственность. «Фенербахче» представил официальную реакцию на случившееся на фоне новостей о начале расследования инспектором Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Фанаты турецкой команды начали скандировать имя президента России во время матча с «Динамо» 27 июля. Встреча прошла в Стамбуле и завершилась победой киевлян в дополнительное время со счетом 2:1.

По итогам двухматчевого противостояния «Динамо» вышло в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. Там киевляне встретятся с австрийским «Штурмом».