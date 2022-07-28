Полина Гагарина показала фигуру в бикини и вызвала споры в сети

Российская певица Полина Гагарина вызвала споры в сети из-за новых фото в бикини

Российская поп-исполнительница Полина Гагарина вызвала споры в сети из-за новых фотографий в купальнике. Соответствующий снимок и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Знаменитость выложила два кадра, на которых она предстала в раздельном бикини телесного цвета и показала подтянутое тело. При этом она дополнила свой образ солнцезащитными очками, а волосы распустила. «Каникулы», — подписала пост звезда, который набрал более 19 тысяч лайков.

В комментариях фанаты выразили свое беспокойство по поводу фигуры певицы, обратив внимание на ее чрезмерную худобу. «Ну зачем так себя истощать?», «Немножко поправиться надо», «Поправляться надо! А то кожа да кости!», «Тебя надо покормить», «Борща дайте», — высказывались они.

В то же время другие поклонники отметили, что артистка находится в отличной форме. «Идеальная женская красота», «Такая тоненькая, воздушная. Полина, вы прекрасны в своем великолепии», «Выглядит, как моя 17-летняя дочь», «Полина, ты такая красивая женщина», «Невесомая», — писали юзеры.

Раннее в июле Полина Гагарина взволновала подписчиков чрезмерной худобой на фото с отдыха. Певица снялась в бикини бирюзового цвета, позируя у фонтана своего загородного дома.