Герой России Рустем Клупов: гражданских лиц гибнет в разы меньше, чем военных на Украине

Если сравнивать потери среди мирного населения и военных во время спецоперации на Украине, то гражданских лиц сейчас гибнет в разы меньше. Таким мнением поделился Герой России, ветеран военной разведки и полковник Рустем Клупов, передает ИА SM-News.

По его словам, сейчас во время боестолкновений насчитывается огромное количество потерь со стороны ВСУ. По предварительным данным, это около шести тысяч военных в месяц. Тем временем российские военные продолжают выполнять задачи специальной военной операции (СВО). При этом, как отмечается, число погибших среди мирных жителей остается в разы меньше, чем военных.

Герой России также привел в пример высказывание советского лидера Иосифа Сталина о том, что «гибель одного человека — это трагедия, а гибель сотни тысяч — статистика».

Украинский президент Владимир Зеленский отмечал, что ВСУ ежедневно теряют лишь около 30 человек погибшими и примерно 250 ранеными. Названные им потери противоречат данным, которые предоставляет Министерство обороны России.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников также заявил, что пик потерь ВСУ за все время специальной военной операции состоялся в мае. По его словам, в мае количество погибших составило до 100 военных. Резников назвал и число раненых на тот период — это примерно 300-400 человек.

В июле также участник российского хакерского сообщества RaHDIt на условиях анонимности рассказал, какие потери понесли ВСУ в ходе спецоперации России в стране. Убиты, по его данным, были не менее 50-70 тысяч солдат.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.