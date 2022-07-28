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Изучены генетические предпосылки устойчивости к лечению от рака

Nature Communications: исследованы генетические предпосылки устойчивости к лечению от рака

Фото: Shutterstock

Сотрудники Онкологического центра Рогеля Мичиганского университета изучили генетические предпосылки устойчивости к лечению от рака. Данные работы опубликованы в журнале Nature Communications.

В ходе исследования специалисты проанализировали более 500 пациентов с агрессивной формой множественной миеломы. Затем они сравнили молекулярный состав пациентов с множественной миеломой, которые не проходили никакого лечения, и пациентов с рецидивирующей, устойчивой к лечению вариацией заболевания.

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Такое сравнение позволило ученым описать генетические факторы, приводящие к более агрессивной форме множественной миеломы: это мутации в некоторых генах. Также это привело их к выявлению механизмов резистентности (устойчивости) к лечению. Генетические изменения, которые происходят у этих пациентов, делают их устойчивыми к используемым методам лечения множественной миеломы.

В июле врачи из Американского онкологического общества (ACS) озвучили пять основных симптомов запущенного рака: прерывистое дыхание, депрессия, усталость, потеря аппетита, тошнота и рвота.

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Елена Апазиди
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