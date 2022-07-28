Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

НАСА отправит на Марс еще два вертолета

В НАСА заявили о планах отправить на Марс два вертолета за образцами грунта

Изображение: NASA / JPL-Caltech

В НАСА заявили о планах отправить два мини-вертолета, разработанных по типу Ingenuity, на Марс, чтобы доставить на Землю образцы грунта и камней. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

На данный момент пробы почвы ищет марсоход Perseverance, который успел собрать уже 11 образцов. Ученые также собираются пробурить осадочные породы и изучить этот материал, поскольку там могут содержаться следы древней жизни на Марсе. Забрать образцы специалисты изначально планировали с помощью марсохода и двух посадочных модулей, но затем решили отказаться от этой идеи в пользу новых вертолетов.

Сконструировать аппараты хотят таким образом, чтобы они весили по 1,8 килограмм, а также поднимали только по одной пробирке за один раз. Старт миссии запланирован на 2031 год, а к 2033 они должны будут прибыть на Землю для дальнейшего исследования.

Ранее ученые из НАСА совместно с коллегами из Калифорнийского технологического института изучили происхождение редкого минерала тридимита на Марсе. Согласно результатам исследования, это соединение сформировалось в результате специфической вулканической деятельности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Кремль отреагировал на данные США о потерях ВС России на Украине
Стала известна дата открытия магазина Mango в Москве
Змея проглотила два мяча для гольфа и застряла в заборе
Австрия признала невозможным эмбарго ЕС на газ из России
В России оштрафовали популярный сервис бронирования отелей
Прекратившая работу в России компания резко нарастила прибыль
Неработающим пенсионерам в России выделят 10 миллиардов рублей
Стало известно время переговоров Байдена и Си Цзиньпина
«Одноклассники» представили крупное обновление
Госдума потратит 165 миллионов рублей на изучение санкций
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.