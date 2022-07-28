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Захарова ответила на слова Зеленского о единственной наследнице Киевской Руси

Захарова призвала Зеленского не обижаться, что часть Украины будет называться Русью

Фото: globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский после слов о единственной законной наследнице Киевской Руси не должен обижаться, что часть Украины будет называться Русью. Об этом заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Зеленский назвал Украину единственной законной наследницей Киевской Руси. Княже Володимир, тогда чур не обижаться, что часть Украины будут называть Русью. Сам сказал. Молодец», — написала она.

Ранее Зеленский записал видеообращение по случаю отмечаемого в стране Дня украинской государственности. По его словам, Украина является единственной законной наследницей Киевской Руси.

Аналогичное заявление президент Украины сделал в июле прошлого года, года опубликовал ответ российскому коллеге Владимиру Путину на его статью о единстве русских и украинцев. Зеленский записал видеопоздравление, приуроченное ко Дню крещения Руси. В нем он назвал Киевскую Русь матерью украинской истории, а 24 области Украины и Крым — ее родными детьми и наследниками. По его мнению, такая позиция не нуждается в каком-либо подтверждении.

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Варвара Кошечкина
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