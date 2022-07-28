В РФС высказались о наказании для скандировавших имя Путина на матче ЛЧ фанатов

В РФС заявили, что УЕФА может наказать «Фенербахче» за кричалки о Путине на матче ЛЧ

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о наказании для фанатов турецкого «Фенербахче», которые скандировали имя президента России Владимира Путина на матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Его слова приводит РИА Новости.

Колосков заявил, что дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может наказать «Фенербахче» за поведение фанатов. Он подчеркнул, что это произойдет, если делегат матча записал в протокол, что крики провоцировали напряженность и имели политический характер.

Турецкие болельщики начали скандировать имя президента России во время матча с киевским «Динамо» 27 июля. Встреча между командами завершилась победой киевлян в дополнительное время со счетом 2:1. Главный тренер киевского клуба Мирча Луческу охарактеризовал случившееся словом «жаль».

По итогам двухматчевого противостояния «Динамо» вышло в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. Там киевляне встретятся с австрийским «Штурмом».