Автомобиль Apple получит дизайн от Lamborghini

Bloomberg: Apple перехватила топ-менеджера Lamborghini для работы над своим автомобилем

Apple перехватила специалиста Lamborghini, который будет отвечать за дизайн будущего автомобиля компании. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно отчету, который агентство получило от инсайдеров, топ-менеджер Lamborghini (принадлежит Audi) Луиджи Тараборелли подписал трудовой договор с Apple. Более 20 лет работавший в итальянской компании специалист присоединится к команде, занятой разработкой первого авто американской корпорации.

Журналисты уточнили, что во время своего пребывания в Lamborghini Тараборелли работал в основном в отделе исследований и разработок. В частности, в последнее время специалист возглавлял отдел шасси и динамики транспортных средств. Также эксперт был задействован в сфере маркетинга, разработки и проверки транспортных средств. С его участием Lamborghini выпустила такие модели, как Urus, Huracan и Aventador.

В материале также говорится, что новый топ-менеджер получил одну из самых высоких позиций в руководстве отдела. Скорее всего, Тараборелли будет отвечать за дизайн будушего автомобиля. Ранее по этим вопросам компанию Тима Кука консультировал бывший главный дизайнер Джонни Айв, однако в середине июля IT-корпорация окончательно прекратила с ним сотрудничество.

В конце июля журналисты издания SlashGear перечислили крупные автоконцерны и корпорации, которые могут помочь Apple в создании первого автомобиля. Специалисты указали на Hyundai, Magna International и LG, Volkswagen и Foxconn.