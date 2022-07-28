Автомобиль Apple получит дизайн от Lamborghini
Apple перехватила специалиста Lamborghini, который будет отвечать за дизайн будущего автомобиля компании. Об этом сообщает Bloomberg.
Согласно отчету, который агентство получило от инсайдеров, топ-менеджер Lamborghini (принадлежит Audi) Луиджи Тараборелли подписал трудовой договор с Apple. Более 20 лет работавший в итальянской компании специалист присоединится к команде, занятой разработкой первого авто американской корпорации.
Журналисты уточнили, что во время своего пребывания в Lamborghini Тараборелли работал в основном в отделе исследований и разработок. В частности, в последнее время специалист возглавлял отдел шасси и динамики транспортных средств. Также эксперт был задействован в сфере маркетинга, разработки и проверки транспортных средств. С его участием Lamborghini выпустила такие модели, как Urus, Huracan и Aventador.
В материале также говорится, что новый топ-менеджер получил одну из самых высоких позиций в руководстве отдела. Скорее всего, Тараборелли будет отвечать за дизайн будушего автомобиля. Ранее по этим вопросам компанию Тима Кука консультировал бывший главный дизайнер Джонни Айв, однако в середине июля IT-корпорация окончательно прекратила с ним сотрудничество.
В конце июля журналисты издания SlashGear перечислили крупные автоконцерны и корпорации, которые могут помочь Apple в создании первого автомобиля. Специалисты указали на Hyundai, Magna International и LG, Volkswagen и Foxconn.