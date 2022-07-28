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Автомобиль Apple получит дизайн от Lamborghini

Bloomberg: Apple перехватила топ-менеджера Lamborghini для работы над своим автомобилем

Фото: Shutterstock

Apple перехватила специалиста Lamborghini, который будет отвечать за дизайн будущего автомобиля компании. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно отчету, который агентство получило от инсайдеров, топ-менеджер Lamborghini (принадлежит Audi) Луиджи Тараборелли подписал трудовой договор с Apple. Более 20 лет работавший в итальянской компании специалист присоединится к команде, занятой разработкой первого авто американской корпорации.

Журналисты уточнили, что во время своего пребывания в Lamborghini Тараборелли работал в основном в отделе исследований и разработок. В частности, в последнее время специалист возглавлял отдел шасси и динамики транспортных средств. Также эксперт был задействован в сфере маркетинга, разработки и проверки транспортных средств. С его участием Lamborghini выпустила такие модели, как Urus, Huracan и Aventador.

В материале также говорится, что новый топ-менеджер получил одну из самых высоких позиций в руководстве отдела. Скорее всего, Тараборелли будет отвечать за дизайн будушего автомобиля. Ранее по этим вопросам компанию Тима Кука консультировал бывший главный дизайнер Джонни Айв, однако в середине июля IT-корпорация окончательно прекратила с ним сотрудничество.

В конце июля журналисты издания SlashGear перечислили крупные автоконцерны и корпорации, которые могут помочь Apple в создании первого автомобиля. Специалисты указали на Hyundai, Magna International и LG, Volkswagen и Foxconn.

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Андрей Ставицкий
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