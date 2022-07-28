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США отказались раскрыть детали сделки с Россией по обмену заключенными

Госсекретарь Блинкен отказался раскрыть детали сделки США с Россией по обмену заключенными
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен отказался раскрыть детали предложений по обмену заключенными с Россией, чтобы увеличить шансы на успех сделки. Трансляция пресс-конференции политика велась на YouTube-канале Госдепартамента.

«Я не буду публично говорить об этом, поскольку хочу, чтобы была высокая вероятность на дальнейшие шаги по данным предложениям», — заявил Блинкен.

Ранее CNN со ссылкой на знакомые с ходом обсуждений источники сообщил, что администрация США предлагает России обменять предпринимателя Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер, эту идею поддержал президент Джо Байден.

Сам Блинкен в ходе пресс-конференции заявил, что в ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым намерен обсудить, в частности, судьбу задержанных в России Уилана и Грайнер и возможный обмен их на Бута. В самом МИД России сообщили, что ведомство не получало никаких обращений от американской стороны по поводу этих переговоров. В Кремле отказались комментировать сообщения о предложении США по обмену заключенными.

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Марина Совина
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