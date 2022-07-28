В Кремле ответили на вопрос о присоединении ДНР и ЛНР к России

Песков заявил, что жители ДНР и ЛНР сами определят необходимость присоединения к России

Вопрос присоединения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) к России должны решать сами жители этих территорий. Об этом заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Отвечая на вопрос журналистов о том, ведется ли в Кремле подготовка к вхождению в состав России новых территорий грядущей осенью, Песков заявил, что ему ничего об этом неизвестно. Пресс-секретарь президента напомнил, что жители непризнанных республик «сами определяют свою судьбу и сами говорят о своем будущем и определяют это будущее».