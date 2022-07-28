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Стала известна дата открытия магазина Mango в Москве

Магазин испанского ретейлера Mango возобновит работу в Москве в пятницу, 29 июля

Фото: Vincent Isore / globallookpress.com

Стала известна дата открытия магазина испанского ретейлера модной одежды Mango в Москве. Об этом сообщают «Известия».

Так, бутик возобновит свою работу в торговом центре «Атриум» после полудня в пятницу, 29 июля, отмечает издание со ссылкой на пресс-службу данного торгово-развлекательного центра. При этом указывается, что у магазина останется прежняя локация.

Кроме того, известно, что в ассортименте торговой точки будет представлена новая, актуальная коллекция одежды и обуви.

Ранее в июле стали известны подробности открытия магазинов Mango в России. Отмечалось, что данный ретейлер собирается возобновить работу своих бутиков на месте торговых точек бренда Marks & Spencer (M&S), развитием которого в России занималась турецкая компания Fiba Retail.

При этом онлайн-ретейлер Ozon начал продавать товары закрывшего магазины в России бренда Mango. В каталоге интернет-магазина появились одежда, обувь, духи и аксессуары упомянутой марки, закрывшей магазины на территории страны из-за санкций в связи с ситуацией на Украине. Согласно информации на сайте, пользователи получили возможность купить изделия Mango как для взрослых, так и для детей.

В воскресенье, 19 июня, было объявлено, что испанский ретейлер Mango планирует окончательный уход с российского рынка. Бренд решил отказаться от прямых продаж в России после 23 лет работы в стране. Причиной стала «неопределенность относительно развития геополитической ситуации».

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