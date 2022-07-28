Россиянина осудили на 4,5 года за кражу из самолета «Судного дня»

В Таганроге суд дал 4,5 года колонии фигуранту дела о краже из самолета «Судного дня»

Таганрогский городской суд приговорил к 4,5 года лишения свободы местного жителя Жору Хачунца за кражу авиационного оборудования из Ил-80 (самолета «Судного дня»). Об этом в четверг, 28 июля, сообщает «Коммерсантъ».

Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также суд удовлетворил иск Минобороны России на сумму 2,7 миллиона рублей.

27 июля прокурор запросил 4,5 года для осужденного. При этом защита считала, что Хачунца следует оправдать, так как «доказательств его вины нет».

О краже из самолета «Судного дня», стоявшего на аэродроме Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева (ТАНТК), стало известно 7 декабря 2021 года. Тогда неизвестные вынесли из Ил-80 более 30 установленных на борту радиостанций. Самолет «Судного дня» находился в ТАНТК для плановых работ по модернизации. После их окончания основной вход, люк грузового отсека и три запасных выхода опечатали, однако воров это не остановило. На месте преступления были обнаружены отпечатки пальцев преступников и следы обуви. В январе был арестован Хачунц. Его ДНК сравнивали со следами, обнаруженными в самолете.

По версии следствия, в декабре 2021 года мужчина с сообщниками проник через аварийную дверь на борт воздушного судна, где демонтировал и похитил имущество. Сумма ущерба превысила 2,5 миллиона рублей.

Объединенная авиастроительная корпорация уточнила, что украденное оборудование оказалось второстепенным по важности. Вся специальная аппаратура была демонтирована с самолета сразу по прибытии и хранилась в специальных помещениях.

С 1987 года было произведено четыре самолета Ил-80. Судно представляет собой воздушный командный пункт, имеет бортовые средства защиты от оружия массового поражения. Аппаратура, установленная на самолете, позволяет управлять всеми видами вооруженных сил.