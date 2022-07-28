Названа стоимость платья Трусовой для короткой программы в сезоне-2020/2021

Платье Трусовой для короткой программы в сезоне-2020/2021 стоило 78 тысяч рублей

Дизайнер Алена Куклычева рассказала о платье российской фигуристки Александры Трусовой, в котором спортсменка выступала в короткой программе в сезоне-2020/2021. Об этом сообщает «Чемпионат.com»./

Специалист назвала стоимость платья — 78 тысяч рублей. Куклычева отметила, что в среднем костюмы фигуристок обходятся в 60 тысяч. «Работа дизайнера заключается в том, чтобы угодить. К тебе обратились, ты берешь предоплату, выслушиваешь все пожелания, рисуешь эскиз, которым ты должен передать все, что хочешь показать в этом платье, а потом сшить его», — рассказала дизайнер.

22 июля стало известно, что мастер-класс Трусовой в шведском Стокгольме отменили из-за давления местной федерации. Мероприятие должно было пройти 27 и 28 августа.

Трусова тренируется под руководством Этери Тутберидзе. На ее счету серебро Игр-2022, две бронзы чемпионата Европы и бронза чемпионата мира.

