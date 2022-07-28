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Овечкин ответил на вопрос о русофобии в США

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин заявил, что не ощутил русофобии в США
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: Geoff Burke-USA TODAY Sports / Reuters

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин ответил на вопрос о проявлении русофобии в США. Его слова приводит «Чемпионат.com».

36-летний форвард признался, что не испытывал предвзятого отношения в Соединенных Штатах. «У нас такого нет. Все дружно, все сплочены», — заключил Овечкин.

27 июня сообщалось, что американские болельщики были возмущены визитом Овечкина в Россию. Хоккеист принял участие в футбольном матче столичного «Динамо» против «Амкала». В социальных сетях фанаты призвали власти США запретить россиянину въезд в страну.

Овечкин — воспитанник московского хоккейного клуба «Динамо». В 2005 году он перешел в «Вашингтон», в составе которого выиграл Кубок Стэнли.

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Николай Костюков
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