Впервые исследовано происхождение вируса герпеса на губах

Science Advances: вирус простого герпеса распространился среди людей пять тысяч лет назад

Международная группа ученых, возглавляемая сотрудниками Кембриджского университета, впервые исследовала происхождение вируса герпеса на губах у людей. Выводы работы опубликованы в журнале Science Advances.

Несмотря на современную распространенность вируса простого герпеса (ВПГ-1), специалисты подчеркнули, что найти истоки заражения человечества было достаточно проблематично. В древних останках четырех человек (их возраст превышал тысячу лет) ученые выделили вирусную ДНК. Самый старший образец принадлежал мужчине с Урала, жившему в поздний железный век около 1500 лет назад.

Согласно полученным данным, ВПГ-1 возник около пяти тысяч лет назад вследствие массовых миграций бронзового века из степных лугов Евразии в Европу. Это событие привело к демографическому всплеску, послужившему повсеместному распространению вируса. Кроме того, этому поспособствовали новые культурные практики с востока: романтические и сексуальные поцелуи.

В марте сотрудники Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе выявили, что вирусная инфекция способна спровоцировать патогенные процессы, вызывающие аутоиммунные нарушения спустя длительное время после выздоровления.