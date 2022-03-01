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Аутоиммунные заболевания связали с заражением вирусами герпеса

Ученые Вашингтонского университета связали аутоиммунные заболевания с герпесовирусами

Фото: Shutterstock

Ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе обнаружили, что вирусная инфекция способна запустить патогенные процессы, приводящие к аутоиммунному заболеванию спустя долгое время после выздоровления. Механизм связан с инфекционным поражением тимуса. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте MedicalXpress.

В эксперименте на мышах исследователи показали, что мышиный розеоловирус (из рода герпесвирусов) заражает тимус — орган, в котором происходит селекция иммунных Т-клеток, так что те атакуют чужеродные антигены, но не клетки собственного тела. Розеоловирус нарушает селекцию, и через несколько месяцев после заражения у грызунов развивается аутоиммунное заболевание желудка.

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Исследователи заразили вирусом новорожденных мышей. Двенадцать недель спустя у всех животных развился аутоиммунный гастрит или воспаление желудка, хотя в их желудках не было никаких признаков вируса. Если вирус был быстро уничтожен противовирусными препаратами в первые несколько дней, у мышей через три месяца гастрит не развивался. Однако если противовирусный препарат применялся только через восемь недель, у грызунов возникали проблемы с желудками.

Розеоловирусы вызывают у детей легкое заболевание с такими симптомами, как лихорадка и сыпь, которое длится в течение нескольких дней. Большинство людей заражаются в детском возрасте по крайней мере одним видом розеоловируса. Как и другие герпесвирусы, розеоловирусы вызывают пожизненные инфекции, хотя вирус переходит в латентное состояние и редко вызывает симптомы после первоначального заражения.

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Александр Еникеев
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