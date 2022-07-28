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Махачева номинировали на звание лучшего бойца MMA года

Ислам Махачев был номинирован на звание лучшего бойца года по версии World MMA Awards

Фото: Per Haljestam-USA TODAY Sports / Reuters

В World MMA Awards представили номинантов на звания лучших в различных категориях. Об этом сообщается на MMA Fighting.

За награду поспорит российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев. Среди номинантов также — американец из Bellator Джонни Эблен, а также представители Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волкановски, Чарльз Оливейра.

В женском MMA за звание лучшей поборются действующая чемпионка UFC Валентина Шевченко, Ракель Пеннингтон, Джулианна Пенья, Крис Сайборг и Кайла Харрисон. Махачев также попал в номинацию «Международный боец года», где ему составит конкуренцию швед чеченского происхождения Хамзат Чимаев.

22 октября на UFC 280 в Абу-Даби Махачев подерется с Оливейрой за вакантный титул чемпиона UFC в легком весе. На счету россиянина серия из десяти побед подряд. Бразилец демонстрирует серию из 11 побед.

Николай Костюков
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