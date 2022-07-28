Захарова рассказала про эксплуатацию образа жены Зеленского

Мария Захарова назвала образ Зеленского «протухшим» и предсказала популярность его жены

Жителей западных стран больше не привлекает образ президента Украины Владимира Зеленского, он полностью «протух», а потому СМИ начали раскручивать его жену Елену. Об этом рассказала официальный представить МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что украинский лидер и его супруга снялись для американской версии журнала Vogue. В качестве фона был выбран рабочий кабинет политика и разрушенный аэропорт Антонов в Гостомеле.

Захарова предсказала, что западные медиа вскоре начнут эксплуатировать имидж Елены Зеленской еще сильнее. Она напомнила, что глава государства уже начал давать интервью прессе «на ее фоне». Причиной происходящему дипломат назвала «обкормленную» образом политика европейскую аудиторию.

«Имидж не изменить: военизированный образ ни на какой другой не поменять без несбыточной победы. Новый формат общения придумать тоже не смогли. (...) Теперь в политическом меню блюдо называется "Зеленский под Еленой". Владимир Ленин Украину создал, Ленин Владимир разрушил», — написала представитель российского МИД.

Ранее Елена Зеленская рассказала, что боевые действия на Украине только укрепили их брак с главой государства. По ее словам, она и ее супруг стали больше интересоваться друг другом. Девушка также выразила надежду, что военный конфликт сплотит их отношения еще сильнее.