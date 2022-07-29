Sputnik: на стадионе в Кабуле произошел взрыв во время соревнований по крикету

На стадионе в афганском Кабуле произошел взрыв во время соревнований по крикету. Видео с места событий публикует Telegram-канал «Sputnik Афганистан».

На кадрах запечатлены дым, который поднимается над одной из трибун, и люди, в спешке покидающие стадион. Информации о пострадавших и погибших, а также о причинах взрыва не поступало.

Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что, после того как движение «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) захватило власть в Афганистане, в стране выросло число боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация).