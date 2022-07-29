Суд арестовал задержанных сотрудниками ФСБ диверсантов «Правого сектора»

В Липецке суд арестовал диверсантов «Правого сектора» за подготовку теракта на автостанции

Советский райсуд Липецка арестовал на два месяца трех диверсантов запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор», задержанных сотрудниками ФСБ за подготовку теракта на автостанции. Об этом сообщает ТАСС.

Среди арестованных — 33-летний мужчина и две женщины 44 и 36 лет с украинским гражданством. Им вменяют участие в деятельности экстремистской организации, незаконное приобретение взрывных устройств и покушение на совершение теракта группой лиц.

О задержании фигурантов в селе Горицы Доровского района Липецкой области стало известно утром 29 июля. Один из сообщников признался на допросе, что объектом атаки должна была стать липецкая автостанция «Сокол». У задержанных нашли элементы самодельного взрывного устройства (СВУ) большой мощности.

Кроме того, оперативники обнаружили переписку диверсантов с другими участниками запрещенного «Правового сектора», доказывающую их намерения устроить теракт.

Как отметили в спецслужбе, задержанный главарь диверсантов ранее был неоднократно судим за педофилию. Вместе с сообщницами он входил в состав диверсионно-разведывательной группы под патронажем Службы безопасности Украины (СБУ). По словам оперативника ФСБ, диверсантов готовили в учебном центре украинской армии под руководством иностранных инструкторов.

ФСБ также показала на видео подготовку украинских диверсантов к теракту в Липецке и их последующее задержание.