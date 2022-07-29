Захарова уличила США в словесной эквилибристике

Представитель МИД России Захарова назвала отрицание рецессии в США старым фокусом

Отрицание экономической рецессии в США является лишь старым фокусом, к которому Вашингтон уже прибегал в годы Великой депрессии в 1930-е годы. В словесной эквилибристике Белый дом уличила официальный представитель МИД России Мария Захарова в личном Telegram-канале.

«Раньше, кстати, американских политических эквилибристов выручали словечки, типа "спад", "замедление". Но сейчас ситуация настолько катастрофическая, что были придуманы "путинский налог", "путинские цены" и так далее. Уверена, нанятые Белым домом пиарщики изобретают что-то вроде "внешней рецессии" или "рецессионной интервенции Кремля"», —подметила дипломат.

Захарова напомнила, что само понятие рецессия было введено в рамках политического решения Белого дома во время Великой депрессии в 1930-е годы, когда из общественного дискурса было изъято слово депрессия. Она назвала это «старым фокусом, который достали из сундука показали еще раз».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что экономика страны на фоне продолжающейся второй квартал подряд рецессии находится на правильном пути и Штаты «пройдут через это, став более сильными и защищенными». По мнению американского лидера, это замедление экономики неудивительно после прошлогоднего исторического роста, восстановления рабочих мест, потерянных в пандемию. «Федеральная резервная система пытается снизить инфляцию», — добавил Байден.

