Влияние нового сбора для туристов на стоимость отдыха россиян оценили

Туроператор Котляр: новый сбор для туристов скажется на стоимости долгосрочных поездок

Новый туристический сбор может сказаться на стоимости долгосрочных поездок. Это, в свою очередь, повлияет на внутренний туризм, считает владелец турагентства Майя Котляр. Своим мнением по этому вопросу эксперт поделилась в ходе беседы с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что в России задумались о введении нового дополнительного сбора, который хотят взимать с путешественников во время отдыха в стране. Так, комитет Госдумы по туризму и развитию инфраструктуры выступил с инициативой распространения курортного налога, введенного в Крыму, Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях, по всей России. Депутаты разработали соответствующий законопроект и направили его в регионы. В настоящее время предложением заинтересовались 18 субъектов страны, отметил член комитета Алексей Черняк.

Согласно предлагаемым нововведениям, речь идет о фиксированном сборе в размере 100 рублей в сутки, который будет взиматься с отдыхающих со второго дня проживания в отелях. При этом правило «вторых суток» не будет распространяться на тех, кто приезжает в регион с деловыми целями.

Такой сбор — обычная практика в Европе, объяснила Котляр. Однако в нынешних реалиях, когда в России стараются развить внутренний туризм, такой налог может стать обременительным для путешественников, заявила она. «Для российских регионов это может оказаться накладным в свете того, что мы стремимся уменьшить, наоборот, чек на проживание и удешевить внутренний туризм», — высказалась владелец турагентства.

Она заключила, что новый сбор станет особенно неудобным для тех, кто отправляется в долгосрочные путешествия. «Допустим, оставаясь три недели где-нибудь в отеле, человек будет вынужден платить свыше двух тысяч рублей. Я думаю, что в краткосрочных поездках это не сильно скажется, а в долгосрочных поездках — это достаточно существенно для людей, которые рассчитывают на чек не больше 30-40 тысяч рублей», — посчитала Котляр.

Ранее, в июне, стало известно, что с начала 2023 года Абхазия отменит курортный сбор — парламент республики принял соответствующий законопроект в первом чтении. Отмечается, что в настоящее время сбор для иностранных граждан, которые находятся в Абхазии больше трех дней, составляет 30 рублей.