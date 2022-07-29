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Спорт

Шарапова рассказала о самочувствии после родов

Шарапова рассказала, что никогда не чувствовала себя настолько слабой, как после родов

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) рассказала о восстановлении после родов.

По словам спортсменки, она начала двигаться только спустя две недели после появления ребенка на свет. «Я не думаю, что мое тело когда-либо чувствовало себя таким слабым, как на следующий день после родов, поэтому даже эти движения кажутся мне долгим пройденным путем», — отметила Шарапова.

Первенец Шараповой появился на свет 1 июля. Мальчика назвали Теодором. О своей беременности знаменитость сообщила в апреле 2022-го. Тогда спортсменка опубликовала пляжное фото, на котором было видно, что она ждет ребенка.

Шарапова объявила о завершении выступлений в феврале 2020 года. Десять месяцев спустя у нее состоялась помолвка с британским бизнесменом Александром Гилксом.

Алексей Гусев
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