Шарапова рассказала о самочувствии после родов

Шарапова рассказала, что никогда не чувствовала себя настолько слабой, как после родов

Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) рассказала о восстановлении после родов.

По словам спортсменки, она начала двигаться только спустя две недели после появления ребенка на свет. «Я не думаю, что мое тело когда-либо чувствовало себя таким слабым, как на следующий день после родов, поэтому даже эти движения кажутся мне долгим пройденным путем», — отметила Шарапова.

Первенец Шараповой появился на свет 1 июля. Мальчика назвали Теодором. О своей беременности знаменитость сообщила в апреле 2022-го. Тогда спортсменка опубликовала пляжное фото, на котором было видно, что она ждет ребенка.

Шарапова объявила о завершении выступлений в феврале 2020 года. Десять месяцев спустя у нее состоялась помолвка с британским бизнесменом Александром Гилксом.