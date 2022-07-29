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Российский вирусолог заявил о начале новой волны коронавируса

Вирусолог Альтштейн заявил о начале новой волны COVID-19 и призвал носить маски

Фото: Комсомольская Правда / Globallookpress.com

Доктор медицинских наук, профессор и главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн призвал носить маски и вакцинироваться в связи с началом новой волны коронавируса. Об этом он заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Заболеваемость в конце лета, начале сентября будет соответствовать уровню начала этого года. Тогда во всем мире зафиксировали около 3,5 миллиона заразившихся», — отметил российский вирусолог.

По его словам, даже без распоряжения властей люди, которые ответственно относятся к здоровью, должны соблюдать меры профилактики и носить средства индивидуальной защиты.

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«Волна уже начинается. Чтобы у человека развился иммунитет от вакцинации, нужно по крайней мере две или три недели. Уже сейчас надо вакцинироваться и ревакцинироваться», — добавил Альтштейн.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, что самостоятельно отличить коронавирусную инфекцию от обычной простуды при новых штаммах невозможно. Чтобы убедиться, простуда это или коронавирус, необходимо сдать тест.

По данным оперштаба на 29 июля, в России впервые с апреля за сутки выявили более девяти тысяч новых случаев COVID-19. Общее число инфицированных в стране за все время пандемии достигло 18 554 036.

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Евгения Куликова
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