Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Увеличение поставок газа из России сочли возможным для одной страны ЕС

Аналитик Подлевских допустил, что Россия может продать Венгрии газ с двукратной скидкой

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Россия может предоставить Венгрии двукратную скидку на газ по отношению к спотовым ценам, допустил в разговоре с «Лентой.ру» аналитик Николай Подлевских. Он также прелположил, что технические возможности для увеличения поставок в одну страну ЕС существуют, в том числе, с помощью украинского газопровода.

Власти Венгрии собрались договориться с Россией о покупке еще 700 миллионов кубометров газа в течение лета, чтобы спокойно пройти зимний период. Об этом в эфире местного радио заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

«В условиях, когда цены на газ превышают 2000 долларов, покупателям приходится быть очень изворотливыми, — заметил Подлевских. — Правда, будет ли реальное увеличение, сказать не берусь, потому что в этой истории замешано большое количество политических моментов. Но, действительно, есть страны, которые сильно зависят от поставок именно из России, где потребление газа из нашей страны достигает ста процентов».

По словам аналитика, именно эти государства выказывают наибольшее недовольство и неодобрение подходов, вырабатываемых Евросоюзом. Подлевских также допустил, что Россия может предоставить Венгрии существенную скидку в рамках будущих переговоров.

«Спотовые цены сегодня превышают 2000 долларов, так что скидка, конечно, будет, ведь долгосрочные поставки идут по ценам порядка 1000 долларов. Так что, как минимум, речь идет о двукратной скидке по отношению к спотовым ценам, — предположил Подлевских. — Несмотря на то, что поставки по "Северному потоку" идут только в районе 20 процентов от возможных объемов, технические возможности для увеличения поставок в Венгрию существуют. В том числе, с помощью украинского газопровода».

Аналитик заключил, что проблемы могут возникнуть только на политическом поле.

Орбан остается главным критиком политики Евросоюза в отношении поставок энергоносителей из России, а также в целом антироссийских санкций. Требования по экономии газа, которое продвигала Еврокомиссия, он и вовсе сравнил с Холокостом, за что подвергся критике внутри страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталия Белова
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило об ударе ВСУ из HIMARS по тюрьме с пленными бойцами «Азова»
Производитель водки Smirnoff оценил потери от ухода из России
В ЛНР сообщили об обстреле города Сватово «Точкой-У»
На Украине пожаловались на стрельбу ВСУ вслепую
Увеличение поставок газа из России сочли возможным для одной страны ЕС
Россиянам предложили авторские туры по двум экзотическим направлениям
Кардиолог назвала простые способы профилактики сердечного приступа
Минобороны России рассказало о ликвидации украинского комплекса «Точка-У» в ДНР
Магазин Mango открылся в Москве
ВКС России уничтожили пусковую установку «Тор-М1» под Харьковом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.