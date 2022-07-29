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Спорт

Машина насмерть сбила 25-летнюю японскую триатлонистку на тренировке

25-летняя триатлонистка из Японии Миядзаки погибла в ДТП во время тренировки во Франции

Фото: World Triathlon

Триатлонистка из Японии Цудой Миядзаки погибла в ДТП. Об этом сообщает World Triathlon со ссылкой на заявление Японского союза триатлона.

25-летнюю спортсменку насмерть сбила машина во время велотренировки. Трагедия произошла недалеко от Орлеана (Франция), где Миядзаки проходила индивидуальный сбор. World Triathlon и Японский союз триатлонистов выразили соболезнования в связи со случившимся.

В 2019 году Миядзаки выиграла молодежное первенство Японии по триатлону. На родине ее считали претенденткой на медали на Олимпиаде-2024 в Париже.

В ноябре 2021 года в ДТП погибла велогонщица из Эритреи Десиет Кидане Текесте. 21-летнюю победительницу юниорского чемпионата Африки сбила насмерть машина во время тренировки в столице Эритреи — городе Асмэра.

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Дарья Коршунова
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