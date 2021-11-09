Машина сбила насмерть 21-летнюю велогонщицу-чемпионку на тренировке

21-летняя велогонщица из Эритреи Текесте погибла в ДТП во время тренировки

Велогонщица из Эритреи Десиет Кидане Текесте погибла в ДТП. Об этом сообщаетcя в Twitter Международного союза велосипедистов (UCI).

21-летнюю спортсменку-чемпионку сбила насмерть машина во время тренировки. Инцидент произошел в столице Эритреи — городе Асмэра. UCI и Международный олимпийский комитет выразили соболезнования в связи со случившимся.

В 2018 году Текесте победила на юниорском чемпионате Африки. В том же году она приняла участие в юношеских Олимпийских играх. Спортсменка заняла 11-е место в командных соревнованиях на шоссе.

8 ноября стало известно о смерти 21-летней российской волейболистки Алии Хамбиковой. Спортсменка умерла из-за болезни.