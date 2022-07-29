Путин возглавил набсовет молодежного движения

Президент Путин возглавил набсовет всероссийского движения детей и молодежи

Президент России Владимир Путин возглавил наблюдательный совет Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. Об этом стало известно из соответствующего указа главы государства, опубликованного на портале правовой информации.

Согласно документу, Путин стал председателем набсовета движения. Также в совет управления вошли первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, министр просвещения России Сергей Кравцов и глава Минобрнауки Валерий Фальков

Кроме того, в состав набсовета включили ректора Высшей школы экономики Никиту Анисимова, председателя Комитета Государственной Думы по просвещению Ольгу Казакову, генерального директора автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» Алексея Комиссарова, уполномоченного по правам ребенка при президенте Марию Львову-Белову, руководителя Росмолодежи Ксению Разуваеву, руководителя фонда «Талант и успех» Елену Шмелеву, губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрия Артюхова и губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о создании общественно-государственного общероссийского движения «Российское движение детей и молодежи "Большая перемена"». Как отмечается в пояснительной записке документа, целью деятельности движения станут содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи, участие в воспитании детей, а также подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, «включая формирование их мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей».

Ранее президент России Владимир Путин согласился возглавить наблюдательный совет нового всероссийского движения детей и молодежи. С соответствующим предложением к нему обратилась одна из финалисток конкурса «Большая перемена», и российский лидер заявил, что принимает его с удовольствием.

14 июля глава государства подписал закон о создании движения детей и молодежи. Согласно закону, всероссийское движение будет готовить детей к полноценной жизни в обществе, а также формировать их мировоззрение на основе традиционных ценностей.