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У рекордсмена Лиги чемпионов выявили злокачественную опухоль

У футболиста дортмундской «Боруссии» Аллера выявили злокачественную опухоль яичка

Фото: Shutterstock

У нападающего дортмундской «Боруссии» Себастьена Аллера выявили злокачественную опухоль яичка. Об этом сообщается на сайте клуба.

28-летний футболист пройдет курс химиотерапии и не сможет помочь команде в течение нескольких месяцев. «Шансы на выздоровление очень хорошие. Мы желаем ему и его семье сил и оптимизма, наши мысли с ним в это трудное время», — заявили в команде.

Аллер перешел в «Боруссию» из «Аякса» в июле 2022 года. Соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года. Он забил десять мячей на групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2021/2022, побив рекорд норвежца Эрлинга Холанда.

23 февраля генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас сообщил, что у российского нападающего Родиона Амирова диагностировали опухоль головного мозга. Дубас заявил, что опухоль была обнаружена во время обследования и последующего лечения 20-летнего хоккеиста от другой травмы.

Анастасия Борисова
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