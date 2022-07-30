Названы лучшие направления для вложений в американской экономике

Экономист Брагин назвал компании США, в которые можно вложиться

Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономике УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин посоветовал инвесторам следить не за ключевой ставкой, а за динамикой экономики США. Он порекомендовал вкладчикам сконцентрироваться на бумагах компаний, которые даже в условиях рецессии способны выплачивать дивиденды. Своим мнением спикер «Ленты.ру» поделился в ходе беседы.

«Сейчас стоит следит не за ставкой, а за динамикой экономики, и, по моему мнению, инвестору лучше сконцентрироваться на так называемых «защитных» секторах», — высказался Брагин.

Так, в первую очередь финансовый аналитик посоветовал вкладчикам обращать внимание на бумаги розничных компаний в сегменте товаров повседневного спроса и сферы ЖКХ. «То есть внимание нужно сконцентрировать на компании, которые даже в условиях спада в экономике способны генерировать положительный денежный поток и выплачивать дивиденды», — заключил экономист.

Брагин не исключил, что Федеральной резервной системе (ФРС) США придется в ближайшем будущем сильно повышать ключевую ставку. Он связал это с рисками рецессии в американской экономике. «Это не так сильно поможет компаниям из «цикличных» секторов, поэтому лучшего всего придерживаться консервативной стратегии», — счел финансовый аналитик.

Ранее стало известно, что ФРС США вновь повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до уровня 2,25-2,5 процента годовых. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте регулятора.

Такой шаг призван замедлить инфляцию, достигшую по итогам мая рекордных с 1981 года показателей. При этом ФРС также считает уместным дальнейшее повышение целевого диапазона ставки.

Предыдущее повышение произошло в середине июня. Тогда базовая процентная ставка выросла до уровня 1,5-1,75 процента годовых. В мае ФРС США также повышала ставку до 0,75-1 процента годовых. Решение о ее повышении на 50 базисных пунктов было принято впервые с мая 2000 года.

