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В Британии назвали условие для отказа от поддержки Украины

Times Radio: европейцы откажутся от поддержки Украины в случае сокращения потребления газа

Фото: Stefan Sauer/dpa / Global Look Press

В случае реализации плана Еврокомиссии по снижению потребления газа на 15 процентов жители Европы могут отказаться от идеи поддержки Украины. Об этом в эфире Times Radio заявил британский генерал-лейтенант в отставке, эксперт по Ближнему Востоку Саймон Мэйолл, передает РИА Новости.

Он предупредил, что в таком случае среди населения возникнут вопросы об эффективности антироссийских санкций. Мэйолл указал, что, помимо газа, Старому Свету грозит нехватка зерна.

Некоторые начнут сомневаться, стоит ли нам принимать во всем этом участие и поддерживать украинцев

Саймон Мэйоллбританский генерал-лейтенант в отставке

Еврокомиссия предлагает экономить газ на фоне дефицита

Ранее министры энергетики ЕС договорились, что все страны блока должны добровольно сократить спрос на газ на 15 процентов с августа 2022 года по март 2023 года. Соответствующее предложение Еврокомиссии появилось из-за растущего беспокойства стран Европы насчет будущих поставок газа из России. В то же время некоторым государствам согласились сделать послабления: от обязательной экономии топлива могут быть освобождены островные государства Европы, такие как Ирландия и Мальта, а также балтийские страны.

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При этом ряд стран выступили с критикой инициативы ЕК и отказались присоединяться к движению. В частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан указал, что таким образом страны блока рискуют встать на путь военной экономики и рецессии. Он считает, что обязательное нормирование природного газа «является первым признаком военной экономики».

Также с недоумением восприняли инициативу Испания и Португалия. Эти страны не закупали российский газ, получая его в основном из Африки или по терминалам СПГ, и не видят смысла в присоединении к режиму экономии.

Цены на газ готовятся обновить рекорды

Цены на газ продолжают расти на фоне опасений европейцев, что поставки российского газа не вернутся к прежним объемам, заявил эксперт в области энергетики, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин. В разговоре с «Лентой.ру» он добавил, что стоимость топлива может обновить рекордные отметки, однако это событие будет носить кратковременный характер.

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Ранее издание Focus предрекло немцам переход на отопление дровами и режим серьезной экономии без поставок российского газа. Отмечается, что критическая зависимость от топлива из России для промышленности и населения Германии грозит тревожным последствиями для государства, бедностью и ростом социального недовольства.

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Марина Совина
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