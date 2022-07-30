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IKEA возобновила онлайн-распродажу товаров

IKEA вновь возобновила онлайн-распродажу товаров после хакерских атак

Evgenia Novozhenina / Reuters

На сайте компании IKEA вновь стартовала онлайн-распродажа, следует из сообщения на главной странице.

При переходе на сайт покупателям предлагается «встать в виртуальную очередь», чтобы дождаться возможности совершить покупку. Личный кабинет и список покупок на сайте недоступны, поэтому товары нужно добавлять непосредственно в корзину.

«Не обновляйте страницу, чтобы сохранить свое место в очереди. После перехода на сайт у вас будет достаточно времени, чтобы подобрать товары <...>, однако при отсутствии активности с вашей стороны в течение 10 минут система вернет вас обратно в очередь», — сообщают разработчики.

28 июля оформление заказов для жителей Москвы было временно приостановлено. Причиной этого стало отсутствие свободных интервалов для доставки и самовывоза.

Шведская компания объявила о полном уходе из России 15 июня. В России находятся 17 гипермаркетов IKEA.

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Юлия Мискевич
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