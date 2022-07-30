Французский легионер высказался о будущем в «Локомотиве»

Французский форвард «Локомотива» Вильсон Изидор допустил, что покинет клуб в конце сезона

Французский форвард «Локомотива» Вильсон Изидор высказался о будущем в «Локомотиве». Слова легионера передает Foot Mercato.

Изидор допустил, что покинет клуб в конце сезона. «Возможно, это мой последний сезон в команде. "Локомотив" — это трамплин для меня, такие условия мне предложил сам клуб», — отметил он. Футболист добавил, что хотел бы продолжить карьеру в Бундеслиге, Английской премьер-лиге (АПЛ) или итальянской Серии А, но особенный интерес у него вызывает чемпионат Франции.

Ранее Изидор заявлял, что не намерен покидать Россию. «В России себя чувствую отлично, комфортно. Все, что мне сейчас надо, — чтобы команда побеждала», — рассказал он. 21-летний форвард отметил, что не хотел бы обсуждать других игроков, которые воспользовались разрешением Международной федерации футбола (ФИФА) и прервали контракты с российскими клубами.

Изидор перешел в «Локомотив» в январе 2022 года из «Монако». Его контракт с московским клубом рассчитан до 2026 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в шесть миллионов евро.