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В московском ресторане произошел пожар

Mash: в Москве в ресторане «Манана» на улице Генерала Белова произошел пожар

В Москве на улице Генерала Белова вечером в субботу, 30 июля, произошел пожар в ресторане «Манана». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Посетители выбегают из горящего здания. По словам очевидцев, внутри заведения прогремел взрыв. Предполагается, что это мог быть газовый баллон, пожар начался с кухни.

Сейчас возгорание локализовано, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

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Марина Совина
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