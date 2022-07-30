В московском ресторане произошел пожар

Mash: в Москве в ресторане «Манана» на улице Генерала Белова произошел пожар

В Москве на улице Генерала Белова вечером в субботу, 30 июля, произошел пожар в ресторане «Манана». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Посетители выбегают из горящего здания. По словам очевидцев, внутри заведения прогремел взрыв. Предполагается, что это мог быть газовый баллон, пожар начался с кухни.

Сейчас возгорание локализовано, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.