Лидер СРЗП Миронов рассказал о перспективах принятия инициативы о тринадцатой пенсии

Партия «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) рассчитывает, что инициатива о ежегодной выплате тринадцатой пенсии каждому российскому пенсионеру, будет принята в ходе предстоящей осенней сессии Государственной Думы. О перспективах принятия данного законопроекта рассказал лидер политического объединения Сергей Миронов, сообщает в субботу, 30 июля, РИА Новости.

Политик подчеркнул, что эсеры готовы объединиться с другими фракциями нижней палаты парламента для получения поддержки по законопроекту.

«Разумеется, готовы [объединяться с другими фракциями]. Мы так всегда и делаем, когда заходит речь о принятии важных и нужных инициатив», — заявил он.

Ранее инициативу выплаты россиянам ежегодной тринадцатой пенсии оценила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она назвала это предложение непродуманным, отметив, что оно противоречит согласованному правительством бюджету.

О планах внести на рассмотрение в Госдуму законопроект о тринадцатой пенсии стало известно 30 июля. Предполагается, что ее будут выплачивать ежегодно в декабре. Также предусматривается двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости для граждан старше 70 лет. По мнению авторов законопроекта, эти изменения необходимы для улучшения качества жизни пенсионеров.