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Российский губернатор высказался о поведении сотрудницы норвежского консульства

Мурманский губернатор Чибис заявил, что в России не станут терпеть русофобию

Фото: Shutterstock

В России не станут терпеть русофобию. Так инцидент с поведением сотрудницы норвежского консульства в Мурманске прокомментировал губернатор региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

«Терпеть русофобию в нашей стране мы не станем. Пусть все, кто ненавидит русских, катятся к черту из России», — высказался политик.

Ранее стало известно, что дипломат Элисабет Эллингсен устроила скандал в мурманском отеле, когда ее попросили дождаться окончания уборки в номере. «Я ненавижу русских! Я привыкла к чистым номерам, я из Скандинавии. Не как какая-нибудь русская женщина, которая убирается абы как», — заявила сотрудница консульства.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент. По ее мнению, в высказывании норвежского дипломата прозвучало «нескрываемое национальное превосходство».

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Никита Абрамов
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