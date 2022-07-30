Американские фанаты удивились приглашению Панарина Овечкину на мероприятие

Фанаты из США удивились приглашению хоккеиста Панарина Овечкину на благотворительный вечер

Американские пользователи сети удивились приглашению нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина форварду «Вашингтон Кэпиталс» Александру Овечкину на благотворительное мероприятие. Комментарии доступны на сайте Russian Machine Never Breaks.

Вечер состоится 30 июля. Все вырученные от игры средства будут направлены в фонд Панарина, который помогает девочке с возникшими осложнениями после операции на мозге. Фанаты из США удивились, что Панарин, известный критикой российских властей, пригласил Овечкина.

«Это означает, что в России он все-таки не персона нон-грата», «Даже то, что его имя фигурирует в связи с данным благотворительным событием подтверждает: в России Панарин не является изгоем», — писали юзеры.

27 июня сообщалось, что американские болельщики были возмущены визитом Овечкина в Россию. Хоккеист принял участие в футбольном матче столичного «Динамо» против «Амкала». В социальных сетях фанаты призвали власти США запретить россиянину въезд в страну.

Панарин — самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ. Он известен критикой российских властей. Овечкин в 2005 году он перешел в «Вашингтон», в составе которого выиграл Кубок Стэнли.