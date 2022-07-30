Назван срок выдачи российских паспортов жителям Харьковской области

Депутат Туров: российские паспорта жителям Харьковской области начнут выдавать в августе

Первые паспорта Российской Федерации жители Харьковской области получат уже в августе. Об этом ТАСС сообщил зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров.

Депутат объяснил, что в Запорожской и Херсонской областях уже выдаются документы, поскольку эти регионы чуть раньше попали в соответствующий указ президента России. «Сейчас уже изменения были внесены и касательно Харьковской области, да и всей территории Украины», — отметил он.

27 июля Москва раскритиковала возможный запрет для украинских граждан получать российские паспорта. «Если Киев введет уголовную ответственность за получение паспорта России, это вновь подтвердит, что Украина далека от соблюдения прав человека», — заявили в российском МИД.

11 июля президент России Владимир Путин упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса и Украины. Согласно указу Путина, те, кто постоянно проживает на территории республик Донбасса или Украины, имеют право обратиться с заявлениями на получение российского гражданства в упрощенном порядке.