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В США вспомнили шутку про пьяную женщину из-за планов Пелоси посетить Тайвань

Комик из США Тревор Ной высмеял планы Пелоси посетить Тайвань шуткой про пьяную женщину
Ненси Пелоси

Ненси Пелоси. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Ведущий американского сатирического шоу The Daily Show Тревор Ной высмеял планы спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси посетить Тайвань, вспомнив шутку про пьяную женщину. Выпуск размещен на YouTube-канале программы.

Как сыронизировал Ной, Пелоси «повторяет классическую штуку, когда пьяные белые женщины ввязываются в драку от лица своих мужей». «Они кричат: "Знаешь, мы этого не позволим, мой бойфренд разберется с тобой!" А бойфренд такой: "Нет, Нэнси, Нэнси, замолчи, Нэнси, это же Китай! <…> Нэнси, ради всего святого, садись в машину, Нэнси"», — вспомнил шутку комик.

Телеведущий добавил, что американцы не хотят начала новой мировой войны, а планы Пелоси посетить Тайвань могут стать «большой головной болью» для президента США Джо Байдена наряду с инфляцией, украинским конфликтом, подорожанием топлива и предстоящими выборами в Конгресс.

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30 июля спикер палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси вылетела из США в азиатский регион. В СМИ высказывались предположения, что Пелоси вопреки возражениям Китая направляется в Тайвань, однако официальных подтверждений этого пока не поступало.

На фоне возможного визита спикера палаты представителей на Тайвань военно-морские силы КНР начали двухдневные учения в Южно-Китайском море. Маневры проходят 29 и 30 июля в западной части пролива Цюнчжоу, который отделяет южную провинцию Гуандун от острова Хайнань. Официальный представитель Минобороны Китая Тань Кэфэй предупредил, что китайские военные не будут сидеть сложа руки в случае, если Пелоси все же решит посетить Тайвань.

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Марина Совина
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