В США вспомнили шутку про пьяную женщину из-за планов Пелоси посетить Тайвань

Комик из США Тревор Ной высмеял планы Пелоси посетить Тайвань шуткой про пьяную женщину

Ведущий американского сатирического шоу The Daily Show Тревор Ной высмеял планы спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси посетить Тайвань, вспомнив шутку про пьяную женщину. Выпуск размещен на YouTube-канале программы.

Как сыронизировал Ной, Пелоси «повторяет классическую штуку, когда пьяные белые женщины ввязываются в драку от лица своих мужей». «Они кричат: "Знаешь, мы этого не позволим, мой бойфренд разберется с тобой!" А бойфренд такой: "Нет, Нэнси, Нэнси, замолчи, Нэнси, это же Китай! <…> Нэнси, ради всего святого, садись в машину, Нэнси"», — вспомнил шутку комик.

Телеведущий добавил, что американцы не хотят начала новой мировой войны, а планы Пелоси посетить Тайвань могут стать «большой головной болью» для президента США Джо Байдена наряду с инфляцией, украинским конфликтом, подорожанием топлива и предстоящими выборами в Конгресс.

30 июля спикер палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси вылетела из США в азиатский регион. В СМИ высказывались предположения, что Пелоси вопреки возражениям Китая направляется в Тайвань, однако официальных подтверждений этого пока не поступало.

На фоне возможного визита спикера палаты представителей на Тайвань военно-морские силы КНР начали двухдневные учения в Южно-Китайском море. Маневры проходят 29 и 30 июля в западной части пролива Цюнчжоу, который отделяет южную провинцию Гуандун от острова Хайнань. Официальный представитель Минобороны Китая Тань Кэфэй предупредил, что китайские военные не будут сидеть сложа руки в случае, если Пелоси все же решит посетить Тайвань.