В Азербайджане приказали пресекать провокации Армении на границе

Глава Минобороны Азербайджана Гасанов приказал пресекать провокации на границе с Арменией

Возможные провокации на границе со стороны армянской армии должны «немедленно и решительно» пресекаться. Такой приказ военнослужащим отдал министр обороны Азербайджана Закир Гасанов, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Приказ о соответствующей готовности армии глава Минобороны Азербайджана отдал во время служебного совещания с участием заместителей министра, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений и служб министерств. В ходе совещания Гасанов также проанализировал сложившуюся ситуацию на азербайджано-армянской государственной границе и в Нагорном Карабахе, где сейчас находятся российские миротворцы.

Ранее секретарь Совета безопасности страны Армении Армен Григорян заявил, что армия полностью покинет территорию Нагорного Карабаха к сентябрю.

16 июля министры иностранных дел Армении и Азербайджана начали переговоры по нормализации отношений. Встреча прошла в Тбилиси. Главы внешнеполитических ведомств затронули вопросы, связанные с исполнением взятых на себя обязательств и по возможным будущим шагам к заключению мирного соглашения.