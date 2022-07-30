Названа возможная причина смерти трех человек в СИЗО Воронежа

112: скончавшиеся в СИЗО Воронежа могли отравиться наркотиками

Три человека, которые скончались в СИЗО в Воронеже, могли отравиться наркотиками. Такую возможную причину их смерти назвал Telegram-канал 112.

По данным источника, всего наркотиками отравились пять арестованных человек, трое скончались. Двое находятся в больнице, один из них — в реанимации в тяжелом состоянии, утверждает канал.

30 июля стало известно, что три человека скончались в СИЗО в Воронеже, об этом сообщил следственный комитет. Тела скончавшихся мужчин направлены на судебно-медицинскую экспертизу. По результатам работы следователей должно быть принято процессуальное решение.

Ранее в июле в двух российских городах за два дня зафиксировали массовые отравления наркотическими веществами. Эпизоды произошли в Сочи и Подольске. Как минимум шесть россиян умерли от отравления неизвестным веществом.